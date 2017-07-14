Госдума ратифицировала конвенцию с Марокко о выдаче

Москва, , 13:00 — REGNUM Госдума ратифицировала Конвенцию между Российской Федерацией и Королевством Марокко о выдаче, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

По словам замглавы Минюста Максима Травникова, на рассмотрении властей Марокко находится один запрос о выдаче в РФ.

Стороны обязуются при соблюдении указанных в ней условий выдавать друг другу по соответствующему запросу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора в запрашивающей стороне за преступления, влекущие выдачу.

К таким преступлениям относятся уголовно наказуемые (в соответствии с законодательством обеих сторон) деяния, которые влекут наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

Конвенцией определяются условия, при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о выдаче и ответов на них, порядок исполнения запросов. Устанавливается, что лицо может быть временно задержано до представления запроса о его выдаче.

Предусматривается, что выдача не производится, если запрашиваемая сторона имеет существенные основания полагать, что запрос о выдаче представлен с целью уголовного преследования или наказания лица в связи с его расой, вероисповеданием, национальностью или политическими убеждениями или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин.