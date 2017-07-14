ГД ратифицировала конвенцию СЕ о конфискации доходов от терроризма

Москва, , 12:49 — REGNUM Госдума ратифицировала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Конвенцию подписали 40 государств, включая ЕС, 30 ратифицировали, отметил замглавы РосфинмониторингаПавел Ливадный, среди них Германия, Франция, соглашение ратифицировано прибалтийскими государствами и Молдавией.

«Не ратифицировали Чехия, Швейцария и Ирландия — не очень большие и значимые государства», — отметил представитель Росфинмониторинга.

Со своей стороны глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) напомнил, что РФ была одним из инициаторов разработки и принятия конвенции.

«Мы остаемся членами Совета Европы. В этом качестве мы выступаем с 1996 года. Мы продолжаем самые тесные контакты со всеми пятью политическими группами ПАСЕ, КМСЕ и другими институтами СЕ несмотря на решение заморозить выплату взноса на 2017 год. Мы продолжаем ратификацию конвенций Совета Европы там, где они отвечают интересам и обязательства РФ. Противодействие финансированию терроризма является фундаментальной задачей, которая объединяет страны Совета Европы в антитеррористическом сотрудничестве. Мы за это выступаем всегда и на всех международных площадках», — отметил глава комитета.

Для реализации Конвенции определяются центральные органы, ответственные в Российской Федерации за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями Конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения, определяется подразделение, соответствующее значению подразделения.

«С учетом того, что Россия за небольшой срок создала эффективную систему финансового мониторинга сегодняшняя ратификация — это практический механизм международного сотрудничества, вклад в нашу антикоррупционную историю и в систему национальной безопасности страны», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев(«Единая Россия»).

Ратификация позволит повысить эффективность взаимодействия РФ с зарубежными странами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, создать дополнительные возможности для развития международного сотрудничества компетентных органов в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности, усилить правовые гарантии взаимодействия и сотрудничества.

Ряд положений Конвенции предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В связи с этим в проекте федерального закона имеются заявления, учитывающие требования законодательства Российской Федерации.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет рекомендовал ГД ратифицировать конвенцию СЕ об отмывании доходов