В Верховной раде предложили начинать заседания с «Отче наш»

Киев, , 12:44 — REGNUM Законопроект, который предусматривает чтение молитвы «Отче наш» после открытия пленарных заседаний в Верховной раде, рассматривают на Украине. Соответствующее предложение размещено на сайте украинского парламента.

«Проект Закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины (чтение молитвы «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний)», — говорится в сообщении.

Полного текста документа пока нет.

Отметим, что данную инициативу выдвинули народные избранники, представляющие различные политические партии.

Читайте также: Экс-премьер Украины предрёк скорый конец режиму Порошенко

Читайте также: Верховная рада рассмотрит закон о «технологическом терроризме»