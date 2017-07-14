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В Верховной раде предложили начинать заседания с «Отче наш»

Политика

Данную инициативу выдвинули народные избранники, представляющие различные политические партии

Киев, 14 июля 2017, 12:44 — REGNUM  Законопроект, который предусматривает чтение молитвы «Отче наш» после открытия пленарных заседаний в Верховной раде, рассматривают на Украине. Соответствующее предложение размещено на сайте украинского парламента.

«Проект Закона о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины (чтение молитвы «Отче наш» сразу после открытия пленарных заседаний)», — говорится в сообщении.

Полного текста документа пока нет.

Отметим, что данную инициативу выдвинули народные избранники, представляющие различные политические партии.

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