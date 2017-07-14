Ролик НАТО о «Лесных братьях» четко показывает «ценности» альянса — МИД РФ

Москва, , 12:38 — REGNUM Ролик о «Лесных братьях» — чистая пропаганда, не имеющая к попытке обсудить историю никакого отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с журналистами 14 июля 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«К сожалению, не в первый раз приходится сталкиваться с предпринимаемыми на Западе попытками пересмотреть реалии Второй мировой войны», — указала Захарова.

По ее словам, теперь это делается международными организациями прямо через официальные ресурсы. МИД также напоминает, что руки этих «борцов за свободу» по локоть в крови огромного числа мирных жителей. «Лесные братья» сотрудничали с Гитлером, и если НАТО декларирует себя не только как военно-политический альянс, но и «сообщество ценностей», то каких именно — явно свидетельствует данная поделка натовских пропагандистов.

Захарова обращает внимание, что данный ролик является пропагандой в чистом виде: в нем нет ни дискуссии, ни документов, только пропаганда, без фактов, без открытия обсуждения. Этот ролик — в ряду создания механизма по фальсификации новостей, предания художественным образам псведоисторической реальности.

«Это художественное исполнение соответствующего политического заказа», — убеждена официальный представитель МИД.

Напомним, 12 июля в официальном Twitter-аккаунте блока НАТО накануне заседания Совета Россия — НАТО появился ролик, прославляющий «Лесных братьев». Ранее этот фильм о борьбе с советской властью национально-освободительных сил, действовавших в 1940—1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии, МИД РФ назвал попыткой извратить историю.