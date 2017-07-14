Эдуард Лимонов, , 12:35 — REGNUM

Состоялся визит американского президента в Париж, в гости к президенту французскому.

Полный сладострастия и шикарный.

Все такие красивые!

Брижитт в белом платьице. Длинная и монументальная Меланья вся в красном и на слишком высоких для такой высокой словенки каблуках, в данном случае слишком громоздкая Меланья, в элегантности учительница Брижитт её превзошла.

Обе не девочки. Меланье полсотни лет и Брижитт все шестьдесят, а, но как выглядят издалека!

Что за чудесные силуэты!

Импозантный, как старый тучный актёр Трамп с синим галстуком на животе. Все счастливы, кроме служб безопасности.

Трампы прибыли в четверг утром, все расфуфыренные и я полагаю, взволнованные.

Для американца прибыть в Париж это кое-что, это знак качества, избранности, пусть ты и президент.

Я когда улетал из Нью Йорк Сити в Париж в 1980-ом, на меня смотрели как на избранного счастливчика. Ты правда в Париж, Франс?

(Потому что у них есть американский городок Париж. В те времена ещё заказывали телефонные разговоры и заказать нужно было Paris, France, в противном случае тебя соединяли с какими-то дремучими людьми).

Дам отправили в Нотре-Дам, в Париже, дам всегда туда усылают, такое впечатление что для этой цели собор и построили в далёкие средние века. А потом дамы сплавали по Сене минут пятнадцать в «бато». Представляю какие тяжёлые полчаса-час пережили спецслужбы обеих стран. Сена там от Нотре-Дам узюсенькая, и скажем джихадистский снайпер или засада, тем более если с двух берегов, могла бы натворить ужасных «делов», но всё обошлось.

Пока дамы ходили в Собор и плавали, два президента поговорили в Елисейском дворце и обменялись комплиментами во время пресс-конференции.

Трамп :

«Вы имеете суперского президента. Ваш президент крутой (dur), он не позволит себя уделать.»

«Город, в котором я сейчас — один из самых красивых в мире. Париж останется красивым, мирным и я рассчитываю вернуться.»

Трамп о своём сыне Дональде Трампе Младшем :

«Мой сын восхитительный молодой человек… эта встреча (с российской адвокатшей, ЭЛ) не будет иметь никаких последствий…»

Во время пресс-конференции Макрон отказался комментировать американскую политику. «Прекрасный ответ!», — комментировал американский президент.

И ещё, Трамп :

«Франция, без всякого сомнения, восхитительная страна!»

Закончил Трамп возгласом:

«Пусть Господь благословит Францию и благословит Америку !»

Я же заметил уже, что американец не может устоять перед Францией. Есть даже такая оперетта и старый фильм, полный клише «Американец в Париже».

Макрон в свою очередь произнёс приторную речь (ниже по качеству, чем трамповские восторги), образчик которой предоставляю :

«Я могу без колебания сказать вам, что в этот вечер четверга мы будем иметь на башне Эффеля обед дружбы. Потому что мы представляем две нации, которые всегда-всегда находились в союзе, и поскольку мы конструируем новые сильные отношения, а я к ним привязан, потому что они важны для наших двух стран.»

Не очень «уклюже», не думайте что это перевод, это он так неуклюже выражался.

Короче демонстрировались дружба и приязнь.

И усыпальницу Наполеона в Инвалидах посетили, а как же! Наполеон, кстати, лежит под каменным убранством, доставленным из Российской Империи.

Макрон на фотографиях просто на верху блаженства. На мой взгляд, подобная улыбка тщеславия блуждала на губах Хлестакова, выдававшего себя городничему за ревизора. Во всяком случае пока господин Макрон не доказал, что он не Хлестаков.

Чуть позже Макрон объявил в присутствии Трампа, что повышает военные расходы. Что бюджет армии будет повышен в 2018 году и составит 34,2 миллиарда евро.

Тут уже улыбался Трамп, поскольку это он потребовал от стран ЕС увеличить их военные расходы, «а то привыкли, понимаешь, чтоб за них американские парни воевали и Америка расходы несла».

Обед друзей состоялся на втором этаже башни Эффеля. Пусть вас не сбивает с толку второй этаж, ресторан «Жюль Верн» находится в 125 метрах над уровнем Парижа.

Посадили их на мой взгляд бестолково.

Трамп виз-а-ви Меланье, а Макрон виз-а-ви своей Брижитт. Правильно было бы посадить президентов лицом к лицу, чтоб поговорили типа: «Ну как, нравится? Это между прочим, дир Дональд, лягушачьи лапки, а не чикен». Ну к примеру. Известно что Трамп далеко не гурман, предпочитает фэст-фуд.

Во всю длину стола какой-то неряшливый бело-розовый букет, розы что ли у них в этом году не уродились? За плечами Дональда и Меланьи — Париж, ещё не совсем стемнело.

Один из французских блогеров, а именно Chris, прокомментировал фотографию обеда :

«Как когда ты представляешь невесту твоим родителям в первый раз…»

Что касается парада, то высшие должностные лица Французской Республики принимают его там, где Елисейские поля стартуют от пляс де ла Конкорд, иначе говоря, площади Согласия. На этой площади когда-то стояла гильотина, и на ней 21 января 1792 года обезглавили французы своего национального монарха Людовика XVI.

Так вот, в месте, где площадь Согласия открывается в Елисейские поля, оборудуется к 14 июля небольшое возвышение с тентом над ним.

Под тентом стулья строго регламентированы. Помимо высших должностных лиц республики и её важнейших гостей (конечно, Трамп — важнейший), точное количество мест закреплено за влиятельными семьями Франции. Так у потомков генерала Леклерка (Леклерк был соперником генерала де Голля, он первым вошёл в Париж со своей дивизией, погиб в до сих пор подозрительной авиакатастрофе) пять мест под тентом. То есть там сидят люди не простые.

Ну вот, под тентом появились Макрон с Трампом.

Стали, и аплодируют прохождению военных колонн. Открывают парад офицеры — выпускники военных училищ, затем унтер-офицеры. А вот и американские солдаты…

В честь столетия вступления США в первую мировую войну над тентом летят несколько военных самолётов США, F-22. А мимо тента проходят военнослужащие Первой пехотной дивизии США, числом не то 145, не то 200 человек, называют разные цифры, подсчитать сколько их на самом деле идут, я не умею…

Все довольны, Трамп на верху блаженства, визит удался.

Однако в последние годы основная боязнь французских граждан после террористических атак на редакцию «Шарли Эбдо», в Батаклане, в Ницце, в которых погибли в общей сложности несколько сотен французов — это терроризм, боязнь терроризма.

По терроризму Макрон только и выдавил из себя во время визита Трампа :

«Мы перестанем действовать только тогда, когда виновники терактов будут окончательно побеждены.»

Общая фраза, согласитесь, ни к чему не обязывающая.

Ещё одна проблема и ежедневная тревога французского гражданина — это мигранты и пригороды-гетто, куда французские генералы предлагают ввести армию. Макрон молчит и по этой теме. Между тем соперница Макрона на прошедших президентских выборах Марин Ле Пен повторяет: «Взгляните вокруг! Мы превратились в страну третьего мира!»

Пока Макрон выступает как ловкий «фигаро», светский жиголо-Хлестаков, схвативший судьбу за хвост. Всё празднества да визиты. Скоро впрочем настанут будни.