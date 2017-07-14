МИД о заявлении США по дипсобственности РФ: «Будем ждать результатов»

Москва, , 12:26 — REGNUM Заявление заместителя помощника президента США Себастьяна Горки о возможности возврата российской дипломатической собственности проверяется «конкретным результатом». Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в беседе с RT.

«Любые намерения проверяются результатом, — сказал он. — Поэтому будем ждать результатов, а не заявления о намерениях — это немного разные вещи».

Ранее заместитель помощника президента США Себастьян Горка в интервью телеканалу CNN заявил, что администрация президента США Дональда Трампа увязывает вопрос возврата РФ ее арестованной дипсобственности с выполнением обязательств по соблюдению перемирия в Сирии.

По его словам, в настоящее время в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипсобственности, чтобы «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству».

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