РФ ответит США на «смелую риторику» и на провокацию с дипсобственностью

Москва, , 12:15 — REGNUM Проявляемая Государственным департаментом США информационная смелость удивляет уверенностью американских партнеров в том, что Россия не способна говорить в подобной тональности. Действительно, такая риторика не наш выбор, хотя поддержать ее мы можем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с журналистами 14 июля 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Нас удивила тональность комментариев, которые мы слышали на недавних брифингах в Госдепе», — обратила внимание Захарова, подчеркнув готовность России поддержать взятый США тон.

Так много вопросов продолжает поступать в российский МИД относительно изъятой в США дипломатической собственности. Действительно, на 17 июля в Вашингтоне запланированы очередные консультации по проблемам двусторонних отношений. Эта встреча, по мнению МИД, должна стать не просто протокольной.

«Мы ждем от американской стороны детальных предложений и разговора не поверхностного, а глубокого, о том, как выйти из этой ситуации», — подчеркнула Захарова.

В России также рассчитывают, что теперь, после встречи на высшем уровне в Гамбурге, американская сторона будет более конструктивна. Официальный представитель МИД РФ также напомнила о множество проблем, которые предыдущая администрация США создала и оставила в наследство администрации нынешней, — это проблемы вплоть до похищения российских граждан из третьих стран, оправдания американцев, виновных в гибели усыновленных ими российских детей…

«Если не прекратить подобную практику, то, конечно, выстраивать какое-либо плодотворное взаимодействие сложно», — уверена официальный представитель МИД.

Обращается также внимание, что незаконное изъятие собственности, которая обладает дипломатическим иммунитетом, не сопровождалось никакими ссылками на причины и проводилось без указаний, например, на вмешательство России в выборы, на деятельность русских хакеров.

«Видимо, коллеги в Госдепе просто побоялись писать в официальном документе явную ложь. Видимо, чтобы впоследствии не пришлось за нее отвечать», — сказала Мария Захарова.

Несмотря на неоднократные попытки российской стороны решить эту проблему, ситуация остается без изменений. Идет откровенное забалтывание всей истории. В МИД считают, что если дело не сдвинется, то России придется принимать ответные меры. Уточняется также, что России есть, чем ответить. Захарова уточнила, что численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество сотрудников российского посольства в Вашингтоне. В качестве одного из вариантов официальный представитель МИД называла возможность уровнять численность персонала.

«Готовы дать зеркальный ответ применительно и к недвижимости», — заявила Захарова, сообщая, что доводить до крайних мер Россия не хочет и никогда с этим не торопится, но пауза, которую взяли в Москве в связи с данной провокацией, слишком затянулась.

Напомним, со времени незаконного изъятия российской дипломатической собственности в США прошло уже около полугода. Российская сторона многократно поднимала эту тему, однако никаких конструктивных решений со стороны Вашингтона не последовало, доступ на собственную территорию российским дипломатам до сих пор не предоставляется.