Томский избирком подсчитал количество избирателей в регионе

Томск, , 12:40 — REGNUM На территории Томской области по состоянию на 1 июля 2017 года зарегистрировано 770 642 избирателя. Об это ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии. Самое большое количество избирателей проживает в Октябрьском районе города Томска — 131 879 человек, наименьшее в городе Кедровый — 3 095 человек. Население Томской области при этом составляет 1 078 891 человек.

Отметим, что в Единый день голосования 10 сентября в регионе пройдет более 150 выборов различного уровня. Наиболее значимые для региона — досрочные выборы губернатора.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, для участия в досрочных выборах главы Томской области документы в избирком подали представители пяти политических партий: «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Коммунистов России».

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От «Единой России» завился врио губернатора Сергей Жвачкин, от ЛДПР — депутат Госдумы от Томской области Алексей Диденко, от КПРФ — депутат, руководитель фракции в областной думе Наталья Барышникова, от «Справедливой России» — врач-травматолог-ортопед Северской клинической больницы Александр Ростовцев, от «Коммунистов России» — директор ООО «Собор» Олег Федосеев.

Теперь выдвинутые кандидаты должны до 26 июля представить необходимые для регистрации документы, в том числе собранные подписи глав и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Напомним, что необходимость в досрочных выборах главы Томской области появилась после того, как президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Сергея Жвачкина. Жвачкин руководил Томской областью с 2012 года, а 21 февраля 2017 года Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий. В этот же день Сергей Жвачкин был назначен врио губернатора региона.

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На сессии Законодательной думы Томской области 6 июня 2017 года спикер Оксана Козловская выразила уверенность, что Сергей Жвачкин, снявший с себя полномочия досрочно, будет участвовать в выборах и получит на это согласие президента.

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Отметим, что выдвигать кандидатов на выборы губернатора Томской области могут только политические партии. В поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований.

Последний раз главу Томской области выбирали прямым голосованием в 2003 году. В июне 2012 года депутаты томской Законодательной думы на очередном собрании утвердили закон о прямых региональных выборах губернатора. С этого момента новый глава региона избирается тайным голосованием сроком на пять лет. На проведение выборов в региональном бюджете заложено порядка 90 млн рублей.

Продолжается выдвижение кандидатов и на муниципальных выборах, которое началось 11 июля, а завершится 1 августа.