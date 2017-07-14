МИД РФ подтвердил крупную хакерскую атаку на почту своих сотрудников

Москва, , 12:07 — REGNUM Электронная почта МИД РФ была подвергнута крупной атаке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с журналистами 14 июля 2017 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

29 июня в первой половине дня произошла массовая рассылка (было выявлено порядка 138 случаев) поддельных писем на адреса пользователей домена mid.ru. Письма содержали гиперссылку на скачивание документа, и в результате целого ряда манипуляцией злоумышленники получили доступ к почте сотрудников МИД.

«Для ликвидации последствий атаки были предприняты соответствующие меры, блокированы все скомпрометированные учетные записи», — уточнила Захарова.