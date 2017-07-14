Трамп сообщил о работе над еще одним перемирием в Сирии

Париж, , 11:59 — REGNUM Власти США работают над вторым перемирием в «очень сложной части» Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

«Мы (власти США) работаем над вторым перемирием еще в одной очень сложной части Сирии», — сообщил президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2017 г. в юго-западной части Сирии вступило в силу соглашение о перемирии, которое на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге поддержали президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин.

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