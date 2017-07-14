ГД ратифицировала соглашение с Арменией об объединенной группировке войск

Москва, , 11:33 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил Республики Армения и Вооруженных сил Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

«Соглашение является инструментом умиротворения в регионе», — отметил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). «Голосуя за это, мы голосуем за мир в регионе», — сказал он.

Соглашением и приложением к нему определяются предназначение (обеспечение военной безопасности в Кавказском регионе коллективной безопасности), основные задачи, порядок формирования, развертывания и применения Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных сил России и Армении.

Управление Объединенной группировкой осуществляется Объединенным командованием, возглавляемым командующим Объединенной группировкой. Соглашением определяются порядок назначения командующего Объединенной группировкой, его полномочия и подчиненность в мирное и военное время, а также вопросы формирования Объединенного командования в период непосредственной угрозы агрессии или в военное время и создания Объединенной системы управления Объединенной группировкой.

Решение о развертывании и применении Объединенной группировки принимается совместно верховным главнокомандующим Вооруженными силами РФ и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Республики Армения.

Прописывается, что материально-техническое и финансовое обеспечение своих войск (сил), создание и пополнение запасов материальных средств до согласованных норм осуществляются сторонами самостоятельно.

Соглашение заключено сроком на 5 лет с возможностью его автоматического продления на последующие пятилетние периоды.

15 марта 2017 года президенты России и Армении — Владимир Путин и Серж Саргсян — по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой Объединенной группировки войск двух стран. «Российская Федерация и Республика Армения будут укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности государств — ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности, — говорится в заявлении. — В этом контексте большое значение имеет создание Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации».

Читайте ранее в этом сюжете: Соглашение с Арменией об объединенной группировке войск внесено в Госдуму