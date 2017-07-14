Меркель призвала мировое сообщество увеличить давление на Пхеньян

Берлин, , 11:37 — REGNUM Северная Корея продолжает провоцировать международное сообщество своими ракетными испытаниями, канцлер Германии Ангела Меркель предложила усилить санкции против Пхеньяна, сообщает 14 июля Berliner Morgenpost.

Об этом она заявила в ходе выступления на немецкой правительственной вилле Мезерберг 13 июля.

«Недавнее испытание баллистической ракеты является очередной провокацией со стороны Северной Кореи, которая представляют серьезную угрозу всему миру», — отметила Меркель, призвав мировое сообщество увеличить давление на Пхеньян.

Она подчеркнула, что очередные испытания нарушают резолюцию ООН, а США, в свою очередь, стремятся проводить «ответные испытания», что, согласно мнению Меркель, также негативно влияет на ход событий.

Напомним, северокорейские военные 4 июля осуществили очередной запуск баллистической ракеты, накануне испытания власти Северной Кореи заявили о готовности нанести ракетный удар по любой точке планеты в случае необходимости.

Ранее в КНДР прошли успешные испытания новейших баллистических ракет «Хвасон-12» и «Пуккыксон-2», а также крылатых ракет класса «земля — корабль».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг Северной Кореи серьёзно обострилась в последние месяцы. Пхеньян регулярно проводит ракетные испытания, сопровождаемые воинственной риторикой, в первую очередь в адрес Вашингтона.

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