Российская военная авиация перебазирована в Таджикистан

Душанбе, , 11:25 — REGNUM Совместные мероприятия боевой подготовки подразделений армий Таджикистана и России проходят близ таджикско-афганской границы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа МО РФ.

Для участия в совместных учениях, которые в общей сложности продлятся месяц, в Таджикистан переброшены четыре штурмовика Су-25СМ с авиабазы «Кант», дислоцированной в Киргизии, а также четыре бомбардировщика Су-24М с южноуральской авиабазы «Шагол».

"Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне «Харбмайдон», что вблизи таджикско-афганской границы. В районе проведения практических действий развернут вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, вместе с которым действует оперативная группа Генерального штаба вооруженных сил Таджикистана», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Вооруженные силы России и Таджикистана регулярно проводят совместные маневры. Так, в конце мая на полигонах «Ляур» и «Харбмайдон» состоялись учения «Душанбе-Антитеррор-2017», для участия в которых в Таджикистан были переброшены российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»