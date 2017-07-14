Яков Рудь, , 11:23 — REGNUM П.Порошенко окончательно запутался в том, куда он страну ведет, откуда ее увел, куда уже привел, куда намеревается вести дальше. По его словам, получается, что в начале лета Украина и украинцы окончательно и бесповоротно, навсегда распростившись с «немытой Россией», вернулись в свой исконный, освященный как минимум тысячелетней традицией дом — Европу. Основаниями для таких «эпохальных» заявлений послужили два события: вступление в действие упрощенного режима въезда в страны ЕС для граждан Украины (так называемый безвиз), а также завершение ратификации Соглашения об ассоциации ЕС — Украина, продлившейся более трех лет. В реальности значение и того, и другого сильно преувеличено. Ничего ни эпохального, ни какого-то еще экстраординарного не случилось. Украина не ушла от России и не пришла в Европу, а осталась там, где всегда была: на стыке двух миров, на южной окраине «Русского мира».

Благами «безвиза» смогут воспользоваться едва ли 10−12% украинцев. Социологический опрос Института Горшенина и Представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине и Беларуси показал, что более 70% опрошенных (если точно, то 71,6) заявили, что, несмотря на отмену виз, не планируют ехать в Европу из-за отсутствия денег на поездку. Получается, для трех четвертей украинцев «безвизовое» завоевание П. Порошенко лишено какого-либо практического значения. Оно совсем из другой жизни в сравнении с той, которой живут они и их семьи. «Безвиз» для них мог бы иметь смысл только в случае его… монетизации. Иначе говоря, если бы Родина, его им подарившая, сама бы у них его и купила. Вот, приняла бы Верховная рада закон, согласно которому можно было бы, отказавшись от права на «безвиз», получить вместо этого в виде одноразовой выплаты гривен 600−700, тогда бы люди президента поблагодарили. А так что? Так реакцию на «пэрэмогу» можно выразить разве что слоганом: ПРШН — БЗВЗ! В котором симпатий и позитива ровно столько же, сколько гласных букв.

Ратификация «Соглашения об ассоциации» парламентами стран-членов ЕС, включая дольше других сопротивлявшуюся этому Голландию, а также Европарламентом — такая же мнимая победа как «безвизовый» режим. Вступление «Соглашения» в силу с 1 сентября текущего года не только не приблизит Украину к ЕС, а отдалит ее от него. Если называть вещи своими именами, этот акт ставит жирный крест на надеждах Киева на полноправное членство в ЕС. Причем не только сегодня или завтра, а даже в самой отдаленной перспективе. О чем, собственно, прямо, без обиняков и лишних политесов сказали голландцы. Глядя на проводимую им провальную внешнюю политику, понять и простить П. Порошенко как главу государства ни в коем случае нельзя. Войти же в его положение как человека вполне возможно. Под бурные несмолкающие рассказы о «международной проукраинской коалиции» страна шаг за шагом скатилась едва ли не к международной изоляции. Самого Петра Алексеевича перестали приглашать даже туда, где ему, казалось бы, сам Бог велел не просто присутствовать, а пребывать в центре всеобщего внимания.

Вот, к примеру, собрали поляки с хорватами в Варшаве двенадцать стран на саммит «Инициативы трех морей» да еще вдобавок ко всему пригласили туда «самого» Д.Трампа. А вот П. Порошенко не пригласили, хотя выход к Черному морю у возглавляемой им державы пока имеется. О саммите Г-20 в Гамбурге в этом контексте тоже уместно было бы упомянуть, и опять в крайне неприятном для Украины и ее президента контексте. Судите сами, в 2015 и в 2016 гг. на подобные мероприятия в числе других гостей приглашали лидеров постсоветских стран Азербайджана и Казахстана. Логично было бы в этом году пригласить Украину, тем более что о ней было много разговоров в двусторонних форматах, «хозяйка саммита» А. Меркель специально посвятила украинской теме рабочий завтрак с президентами Франции и России. Увы, пригласить на него П. Порошенко канцлерин не удосужилась. То ли забыла, то ли сочла, что в этом нет необходимости. То ли подумала: «Что там его приглашать? Позвоню потом, только и всего».

Что в такой ситуации остается делать П. Порошенко? Довольствоваться рутинными заседаниями всяческих «комиссий» и «саммитов» с участием европейских и американских чинов второго и третьего рангов. Таких, как комиссия Украина — НАТО, саммит Украина — ЕС и др. Выдавая каждый из них, естественно, за очередное подтверждение того, что и Украина, и, конечно же, лично ее президент неизменно пребывают в центре мировых событий. У самого Петра Алексеевича эта нелегкая и неблагодарная работа не вызывает никаких нареканий, он делает ее, играючи, охотно и радостно. Наблюдать, правда, за ним при исполнении этой части его президентских обязанностей с каждым днем становится все более и более неприятно. Новый досадный провал во внешней политике Киева и откровенный плевок в охваченное европейским порывом и европейскими ценностями сердце П. Порошенко случился на саммите Украина — ЕС 12−13 июля. Заявленное как двухдневное мероприятие продолжалось чуть более двух часов. Самое неприятное, однако, что не удалось согласовать текст итогового заявления: европейская сторона в очередной раз наотрез отказалась включать в него слова о европейской перспективе для Киева. Завершение крупного политического собрания без подписания совместного заявления прямо и однозначно свидетельствует о наличии серьезных разногласий между его участниками. Скандал! А с П. Порошенко все, как с гуся вода. Он продолжает велеречиво рассуждать о «плане Маршалла» для Украины и о поддержке Европейским союзом его замечательной персоны.

Впрочем, слова — словами, а то, что надо что-то делать, чтобы скрыть охлаждение отношений с Европой, у П. Порошенко прекрасно понимают. Именно этим пониманием объясняется небывалый всплеск активности Киева на евроатлантическом направлении в виде законодательного закрепления стремления к членству в НАТО. Тут немало любопытного. Все понимают, что любые мечтания и причитания о вступлении Украины в Альянс стоят не больше, чем «безвиз» с шансом выпить «самый вкусный кофе» в Братиславе «всего» за 2 евро для среднего украинца с зарплатой в 150−200 $. Причем, не в неделю, а в месяц. Зачем же в таком случае Киев и Брюссель взялись городить натовский «огород» с новой силой и с невиданным информационным гвалтом? Позволю себе высказать предположение, что не просто так, от нечего делать, а с четко определенной целью. Мыльный пузырь «членства Украины в НАТО», судя по всему, будут с особым рвением надувать, готовя его для продажи Москве. Придет время, и В. Путину, не следует исключать, может быть предложен новый вариант «большой сделки» с американцами: Киев отказывается от видов на НАТО, Россия же, со своей стороны, делает то-то и то-то.

Несмотря на очевидный провал саммита ЕС — Украина, после суеты сует и ярмарки тщеславия последних дней у П. Порошенко есть основания для того, чтобы, переведя дух, мысленно произнести реплику персонажа из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию», видящего в окно как войско покидает Москву: «Ну, кажется, пошли дела!». Выгодный и удобный для него статус-кво в отношении конфликта в Донбассе, вроде бы, сохранен (премьер В. Гройсман на встрече со спецпредставителем госсекретаря США К. Волкером ратует за «изменение статус-кво», президенту же изменения не нужны). То ли карты, раскладываемые в «небесной канцелярии» легли в его пользу, то ли озвученное им в Вашингтоне «коммерческое предложение» относительно Донбасса, действительно, вызвало интерес у американцев, но на ближайшие месяцы президент может рассчитывать свой бюджет, не закладывая в него расходы на форс-мажор. Хотя особенно расслабляться ему не стоит. Радость от американской «верности» может оказаться омрачена. Излюбленная американская модель двойных стандартов в нашем случае может быть тоже ими использована. Если так, то Украине не удастся в очередной раз только получать, ничего никому не давая взамен. Судя по ряду признаков, США сопроводят новый этап поддержки украинской власти и лично П. Порошенко новым пакетом требований. Главным из них станет, видимо, усиление антикоррупционной работы, сопровождаемое переходом от слов к делу. Под флагом борьбы с коррупцией и ускорения реформ американцы не сегодня-завтра могут решить перетряхнуть состав высшего киевского руководства. Ну, а если против коррупции, то в наших условиях это означает, что под раздачу может попасть кто угодно, включая… боюсь даже называть имена. Бороться с чужой коррупцией американцы — большие мастера. Тем более когда им от этого светит какая-то выгода.

Кроме вечных тем, связанных с коррупцией и реформами, у Белого дома к ребятам с Печерских холмов, видимо, вот-вот материализуются претензии совершенно конкретного плана. Связанные с помощью, которую посольство Украины в Вашингтоне оказывало Демократической партии во время избирательной кампании 2016 года. Эта тема в американо-украинских отношениях присутствовала с самого первого момента избрания Д. Трампа президентом США. Наконец, ее решили, достав из-под спуда, выложить на стол. Пресс-секретарь Белого дома С. Сандерс на очередном брифинге на днях заявила, что украинское посольство было задействовано для анализа информации о республиканцах. «Имеет смысл обратить внимание на прямую координацию Национальным комитетом Демократической партии исследований о своих оппонентах с посольством Украины. Это не обвинение, это — официально предпринятое демократами действие, — сказала она. — Никто из присутствующих не видит в этом большой проблемы». Не видит, так не видит. Но ответить кому-то из киевлян — «киевских» ли, или «вашингтонских» — все равно придется. Как бы вскользь брошенная С. Сандерс реплика, судя по всему, запустит в дело еще один долгоиграющий сюжет, последствия которого пока трудно предугадать. В том же, что они, скорее всего, будут носить не только персональный, разовый, но и системный характер, сомневаться, мне кажется, не приходится.