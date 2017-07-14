Первая партия гуманитарной помощи из КНР доставлена в Йемен

Аден, Йемен, , 10:01 — REGNUM Первая партия чрезвычайной гуманитарной помощи, предоставленной правительством КНР, была доставлена в портовый город Аден. Судно, доставившее гуманитарную помощь из Китая, встречали китайские дипломаты и представители властей Йемена.

Направленная помощь предназначена для сдерживания эпидемии холеры, охватившей страну, раздираемую войной. С марта 2017 года на территории страны было зарегистрировано 313 тыс. случаев заражения холерой, 1,7 тыс. из которых оказались летальными для пациентов, пишет «Жэньминь жибао».

Гуманитарная помощь на 150 млн юаней стала дополнением к 5 млн юаней, которые власти КНР выделили для Мировой продовольственной программы ООН, и 2 млн юаней, которые были переведены в фонд Всемирной организации здравоохранения для обеспечения жителей Йемена необходимыми медикаментами.

Доставка первой партии гуманитарной помощи в Аден отражает глубокое доверие и дружбу между правительствами КНР и Йемена. Власти КНР продолжат оказывать поддержку Йемену, где уже более двух лет продолжается вооруженный конфликт, жертвами которого стали 10 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Министерство коммерции КНР опубликовало заявление, согласно которому власти КНР направят в Шри-Ланку гуманитарную помощь на общую сумму 15 млн юаней ($2 млн). Сильнейшие наводнения привели к гибели более 150 граждан Шри-Ланки, еще более 100 человек числятся пропавшими без вести.

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