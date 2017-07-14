Румыния в НАТО: Проблемная армия с устаревшей техникой

Бухарест, , 09:56 — REGNUM Боеспособность вооруженных сил входящей в НАТО Румынии оставляет желать лучшего: в распоряжении армии страны — устаревшие аналоги советской техники. Об этом говорится в обзоре RT, опубликованном 14 июля.

В настоящее время оборонный бюджет Румынии — немногим более $2 млрд. По этому показателю страна находится на 62-м месте мирового рейтинга. При этом численность румынской армии — 72 тыс. человек — наибольшая среди стран Юго-Восточной Европы.

На вооружении армии — устаревшие образцы собственного производства, подобные образцам, которые производились в Советском Союзе. Мощная оборонная отрасль республики пришла в упадок после распада Организации Варшавского договора.

По данным Минобороны Румынии, в 1990 году в распоряжении военных находился 2851 танк, 3136 бронемашин, 3817 артиллерийских систем и свыше 500 самолётов. На текущий момент показатели следующие: 827 танков, 1456 единиц бронетехники, 601 артиллерийская система и 161 самолёт.

Армия Румынии включает сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы. Для всех видов характерно недостаточное финансирование, техническое оснащение и укомплектование подразделений. Самые боеспособные — Сухопутные силы. С 1994 года, когда страна вступила в НАТО, США, Швейцария, Германия, Испания, Франция и Израиль принялись снабжать Румынию бронетехникой.

Истребители МиГ-23 и МиГ-29, который до сих пор считался в Румынии современным, были сняты с вооружения из-за нехватки запчастей и средств для их приобретения. В основе румынской военной авиации — советские истребители 3-го поколения МиГ-21, которые сняты с вооружения в России и других странах.

Что касается военно-морского флота, он включает 3 фрегата, 7 корветов, 5 минных тральщиков, 6 ракетных катеров и 20 патрульных судов. Также у Румынии есть две военно-морских базы, четыре пункта материально-технического обеспечения и центр технического обеспечения.

Читайте также: Зачем Румынии Приднестровье? Зачем Приднестровью Румыния?

Читайте ранее в этом сюжете: Румыния пообещала НАТО расходы на оборону в 2% ВВП