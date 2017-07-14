Китай безвозмездно передал Камбодже 100 автобусов

Пномпень, , 09:37 — REGNUM В столице Камбодже Пномпене состоялась торжественная церемония, посвященная безвозмездной передаче 100 автобусов от китайских властей муниципалитету Пномпеня. В церемонии приняли участие посол КНР в Камбодже Тан Циншэн и мэр Пномпеня Хуонг Сренг.

«Новые китайские автобусы существенно облегчит жизнь жителям столицы Камбоджи. Китай всегда готов оказать поддержку своим стратегическим партнерам. Автобусы, переданные китайской стороной, являются часть амбициозного плана властей Пномпеня по развитию транспортной доступности в городе», — заявил китайский дипломат.

Система общественного транспорта заработала в Пномпене лишь в 2014 году. В настоящее время автобусный парк города насчитывает 43 автобуса, которые работают на трех маршрутах. Ежедневно общественным транспортом пользуются 7 тыс. жителей Пномпеня, пишет «Чжунго жибао».

«От лица властей Камбоджи и от себя лично я хочу выразить благодарность и признательность китайскому правительству за постоянную поддержку, которую китайский народ оказывает жителям Камбоджи и Пномпеня в частности», — отметил мэр столицы Хуонг Сренг.

Стоимость новых автобусов составила 57 млн юаней ($8,4 млн). Уже известно, что китайские автобусы будут использоваться на пяти новых маршрутах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Департамент энергетики Камбоджи (EAC) опубликовал заявление, согласно которому, 15 июля состоится первое испытание самой крупной гидроэлектростанции страны Lower Sesan II, построенной китайской компанией Hydrolancang International Energy.

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