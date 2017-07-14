Бывший президент Бразилии пообещал бороться за свою невиновность

Бразилиа, , 09:38 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва, признанный виновным в коррупции и отмывании денег, пообещал сегодня бороться «на всех уровнях», чтобы доказать свою «невинность» и более охотно, чем когда-либо, готов быть кандидатом на президентских выборах 2018 года, сообщает Diario Libre.

«Единственное свидетельство этого процесса, не знаю, сколько там тысяч страниц, является доказательством моей невиновности. Это единственное доказательство», — заявил Лула да Силва в своем первом публичном выступлении после приговора в штаб-квартире Партии трудящихся в Сан-Паулу.

Опираясь на лидеров и активистов партии, Лула высказался против прокуратуры, полиции, прессы и особенно против судьи Серхио Моро, который 12 июля вынес приговор.

«Я хочу обратиться к прессе и бразильскому народу: если кто-то что-то имеет против меня, пожалуйста, пусть он скажет» об этом правосудию, так как «я был бы счастлив, если бы меня осудили на основе каких-либо доказательств», — заявил Лула да Силва.

Суд признал, что Лула да Силва получил $700 тыс. в виде взятки в форме дорогого особняка в курортном городе на берегу моря.

Уголовное дело, за которое он был осужден, является одним из пяти открытых против президента дел, в основном связанных с делом компании Petrobras.

Напомним, 12 июля федеральный суд первой инстанции приговорил бывшего президента Луиса Игнасио Лулу да Силва к 9 с половиной годам лишения свободы за использование служебного положения в целях обогащения в рамках масштабного коррупционного дела в государственной нефтяной компании Petrobras.

Следствие показало, что руководство компании совместно с политиками получало взятки от крупных строительных компаний в стране, включая печально известную компанию Odebrecht, в обмен на привилегии при подписании крупных государственных контрактов на строительство объектов инфраструктуры.

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год.