«Украина в НАТО до 2020 года – слишком оптимистичная идея»

Киев, , 09:29 — REGNUM 10 или больше лет понадобится Украине для того, чтобы вступить в НАТО, заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, сообщает 14 июля УНИАН.

По мнению Хербста, слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина до 2020 года будет соответствовать критериям НАТО, «слишком оптимистичны». Экс-посол напомнил, что для членства в альянсе Украина должна прекратить гражданскую войну, которая длится с 2014 года.

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Хербст уверен, что одним из препятствий на пути членства Украины в НАТО является Россия, которую боятся «спровоцировать» европейские страны. Дипломат добавил, что лишь при «менее воинственном президенте» России у Украины есть возможность вступить в Североатлантический альянс.

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Напомним, ранее заместитель председателя Европарламента Александер Граф Ламбсдорфф заявил, что страны НАТО не готовы защищать Украину согласно пятой статье Устава альянса.

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