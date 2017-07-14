Названо место расположения кассационного суда для субъектов СКФО

Грозный, , 09:27 — REGNUM Кассационный суд для регионов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, будет расположен в городе Пятигорске. Об этом сказано в законопроекте, направленном в Госдуму. Положения нового закона одобрены на состоявшемся 13 июля пленуме Верховного суда РФ, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего будет создано девять таких судебных округов.

Кассационный суд в Пятигорске будет судебной инстанцией для Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края.

Также на пленуме были названы и новые границы апелляционных округов. Их будет всего пять.

Местом, где можно будет подать апелляцию на решения Верховных судов субъектов СКФО, а также Адыгеи, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, Астраханского, Волгоградского и Ростовского областных судов, Севастопольского городского суда и Северо-Кавказского окружного военного суда, станет Краснодар или Сочи.

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Напомним, инициатива о изменении границ судебных округов была выдвинута осенью 2016 года Верховным судом России и вынесена на съезд судей в Москве в конце 2016 года. Согласно проекту отдельные апелляционные и кассационные суды должны стать самостоятельными инстанциями. При этом территории новых судебных округов не будут совпадать с административно-территориальным делением.

Целью нововведения является повышение уровня объективности и независимости судопроизводства при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб. Создание пяти апелляционных судов будет стоить 838 млн рублей, девяти кассационных судов — 3 млрд рублей. Число судей, которые будут работать в окружных апелляционных и кассационных судах, составит 170 и 790 соответственно.