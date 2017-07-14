В Томской области запустили первую локальную станцию водоподготовки

Томск, , 11:36 — REGNUM В Томской области заработала первая в регионе локальная станция водоподготовки по программе «Чистая вода». Открытие станции состоялось сегодня, 14 июля, в селе Каргала Шегарского района.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, на запуске побывал и врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин, который заявил, что в шегарском селе Каргала живут более 700 человек, а качество здешней воды было одним из самых неудовлетворительных в области: содержание железа, марганца и других веществ в ней было в несколько раз выше допустимых показателей.

«Проблема чистой питьевой воды сегодня волнует жителей большинства сёл области. К сожалению, десятилетиями за эту проблему не брались. Мы подсчитали, что на строительство больших коммунальных сетей у нас уйдут десятилетия и миллиарды рублей. И параллельно, подключив томских ученых, пошли другим путем — разработали программу строительства локальных станций по очистке воды. Эта программа тоже недешёвая, но я убеждён, что экономить на здоровье людей больше нельзя. Ведь что такое вода? Это здоровье. Я сам много лет прожил в Стрежевом, помню коричневую воду, в которой детей купали, и которую сами пили», — сказал на открытии локальной станции водоподготовки Жвачкин.

Разработкой технологии и созданием станций занимались ученые и конструкторы Национального исследовательского Томского политехнического университета и Томского государственного архитектурно-строительного университета. В основе станции несколько технологических узлов: бак-реактор с высокопроизводительной системой аэрации и озонирования, система фильтрации, резервуар чистой воды с системой обеззараживания ультрафиолетовой лампой, пульт управления и автоматики. Производительность объекта составляет 1,5 кубометра очищенной воды в час.

В то же время по словам главы Баткатского сельского поселения Людмилы Радаевой, доступ к станции не ограничен, а плата за отбор воды с населения взиматься не будет.

До 1 октября томские власти планируют установить ещё 69 локальных станций в 68 населенных пунктах региона. Тем самым будет обеспечен доступ к качественной питьевой воде более 50 тысячам жителей. В июле — августе объекты должны заработать в Шегарском (село Баткат), Асиновском (восемь станций), Бакчарском (село Плотниково), Верхнекетском (пять станций), Зырянском (две), Александровском (четыре), Кожевниковском (девять), Колпашевском (пять станций) и в Каргасокском (село Сосновка) районах, а также в селе Пудино города Кедровый.

Отметим, что сейчас 192 тыс. жителей 496 сельских населенных пунктов Томской области чистой водой не обеспечены. Население Томской области составляет при этом чуть более 1 млн человек.

На программу «Чистая вода Томской области» в 2017 году, согласно документам, планируется выделить 1,4 млрд рублей, из них 94,87 млн рублей из областного бюджета, 313 млн рублей из местных бюджетов и чуть более 1 млрд — внебюджетные средства.