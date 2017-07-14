В Салониках – беспорядки из-за визита главы Еврокомиссии

Салоники, Греция, , 09:14 — REGNUM Визит главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в греческие Салоники сопровождается беспорядками и столкновением членов оппозиции с правоохранителями. Об этом сообщает Афинское агентство новостей.

Недовольство оппозиции вызвано присвоением Юнкеру звания почетного доктора права в университете Аристотеля в Салониках. Глава Еврокомиссии вечером 13 июля прибыл в северную столицу Греции для участия в соответствующих мероприятиях.

Партия «Антарсия», представляющая внепарламентскую левую оппозицию, выступила с заявлением, в котором присвоение Юнкеру почетного звания названо циничным и недопустимым.

Юнкер — нежелательная персона в Салониках, выражающая собой политику насилия и ненависти, нарушения прав человека, бедности и безработицы, заявили оппозиционеры. Соответствующая протестная акция в центре города собрала несколько десятков человек.

Митингующие предприняли попытку прорваться в здание греческого общественного телевидения ERT3, намереваясь выступить в прямом эфире. Сотрудники полиции применили против них слезоточивый газ.

По данным агентства, участниками митинга стали члены «Антарсии», партии «народное единство», а также студенты и общественники.

Отмечается, что Юнкер в своем выступлении на церемонии назвал Грецию маленькой страной с великим народом. Глава Еврокомиссии признался в любви к грекам, отметив, что страна «переворачивает страницу истории, возвращая себе уверенность, стабильность и развитие».

По мнению Юнкера, Греция должна стать современным государством. Начало этому процессу уже положено — на протяжении последних двух лет в стране идут масштабные реформы, напомнил он.

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