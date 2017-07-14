Парламентская комиссия отклонила обвинения против президента Бразилии

Бразилиа, , 09:22 — REGNUM Мощная политическая база президента Бразилии Мишела Темера помогла ему 13 июля отклонить в парламентском комитете обвинения в коррупции, которые ставят под угрозу его пребывание на посту президента и по которым окончательное решение будет принято 2 августа на пленарном заседании палаты депутатов Конгресса Бразилии, сообщает El Periódico.

Парламентский Комитет по Конституции и справедливости после двух дней острых и интенсивных дискуссий отклонил обвинения в пассивной коррупции, которые ранее предъявила действующему президенту Бразилии Генеральная прокуратура.

Депутат Серджио Звейтер от партии Бразильского демократического движения в своем докладе рекомендовал принять обвинения против Темера, однако потерпел поражение с 40 голосами против и только 25 за обвинения.

Депутаты, выступившие в поддержку Темера, одобрили каждый из аргументов защиты президента, утверждающей, что обвинение основано на «ложных показаниях», которые представляют собой «вымысел» и являются «недостаточными» для передачи дела в Верховный суд.

С завершением процесса в Комитете дело будет рассмотрено полным составом палаты депутатов, где потребуется минимум 342 голоса в поддержку обвинений, чтобы передать дело в Верховный суд и возбудить уголовный процесс в отношении Темера, который в этом случае будет отстранен от работы на 180 дней и уволен окончательно, если суд вынесет обвинительный приговор.

Президент палаты депутатов Родриго Маия объявил после заседания Комитета, что голосование по обвинениям на пленарном заседании пройдет 2 августа. Эту дату определили, так как парламент уходит на каникулы до 1 августа.

Напомним, обвинения против главы государства основаны на признательных показаниях руководителей компании JBS, одного из крупнейших производителей мяса в мире.

Один из владельцев компании Жоэзли Батиста сообщил, что платил Темеру в обмен на его покровительство во власти и привилегии для компании с 2010 года, включая период, когда Темер пришел к власти.

Несмотря на решение Комитета, прокуратура может выдвинуть обвинения по другим эпизодам или по новому составу преступления, как, например, препятствование правосудию или заговор.