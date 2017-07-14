Шадринск, Курганская область, , 09:09 — REGNUM Студент Зауральского колледжа физической культуры Руслан Подгорбунских получил в подарок от президента России Владимира Путина портрет с автографом. Презент от главы государства молодому человеку вручил главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Шадринска.

По признанию 18-летнего шадринского студента, президент России для него — образец для подражания и кумир. Через сайт Кремля молодой человек в июне 2017 года обратился к главе государства с просьбой о подарке — портрете Владимира Путина с личным автографом. Через месяц, 12 июля, он получил желаемое.

«Еще неизвестно, пойдет ли Владимир Путин на следующий срок, а я хотел бы, чтобы осталась память», — сказал Руслан при вручении знака внимания от президента РФ.

«В своем письме президенту РФ Руслан Подгорбунских написал, что высоко оценивает деятельность руководства страны. Считаю, это хорошо, что наша молодежь разбирается в управлении государством, в курсе всех политических событий», — отметил Александр Кистанов.

По словам Руслана, у него много собственных идей по внесению поправок в российское законодательство относительно здорового образа жизни.

Отметим, что в тот же день пятилетний мальчик из Новочеркасска получил аналогичный подарок — портрет президента РФ с автографом. В администрацию президента РФ написали родители мальчика.

«Он выучил гимн России, ваше новогоднее обращение, часто сам надевает такой же, как у Вас, фиолетовый галстук и хочет пойти на дзюдо, но его пока не берут — маловат еще. А самым заветным его желанием является встреча с Вами», — написали родители мальчика главе государства.

Портрет Путина ребёнку вручил глава города Новочеркасска Владимир Киргинцев вместе с тортом в честь первого юбилея.