В состав боевой группы ЕС могут войти ВСУ

Варшава, , 09:05 — REGNUM В состав дежурной боевой группы Евросоюза в 2019 году могут войти ВСУ, заявил глава министерства обороны Польши Антоний Мацеревич, сообщает 14 июля «Укринформ».

По его словам, украинские войска могут присоединиться к войскам Вышеградской группы, дежурство которых запланировано на 2019 год. Ранее войска Вышеградской группы дежурили в составе боевой группы Евросоюза в 2016 году.

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Напомним, Вышеградская группа была создана в 1991 году. В нее вошли Польша, Венгрия и Чехословакия (после 1993 года — Чехия и Словакия). Целью Вышеградской четверки стала интеграция в европейские структуры. С 2004 года страны Вышеградской группы вошли в состав ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 2007 года в ЕС каждые полгода дежурят две боевые группы численностью по 1,5 тыс. военнослужащих. Задача боевых групп — в течение 10 дней прибыть в кризисный район для проведения превентивной или миротворческой операции и быть способной самостоятельно вести действия в течение 30 дней или с поддержкой — в течение 120 дней.

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