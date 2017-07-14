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Комплимент жене Макрона от Трампа: «Вы в хорошей форме»

Политика

Американский президент похлопал Макрона по плечу

Париж, 14 июля 2017, 09:01 — REGNUM  Комплимент Бриджит Макрон, жене французского президента Эммануэля Макрона,сделал лидер США Дональд Трамп в ходе официального визита во Францию.

Выйдя из черного лимузина Трамп поприветствовал главу Елисейского дворца, а затем поздоровался с его женой.

Поздоровавшись, он сказал, что она «прекрасна» и находится в «хорошей форме». Трамп также сказал Макрону, что его жена в «хорошей форме».

Видео было размещено на официальной странице Елисейского дворца в Facebook и собрало много комментариев. Была подмечена некоторая неловкость в рукопожатии между Трампом и Бриджит Макрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп прибыл в Париж 13 июля. Здесь он примет участие в праздновании Дня взятия Бастилии, а также — столетия вступления США в Первую мировую войну.

Одним из запланированных мероприятий стали двусторонние переговоры дух президентов, посвященные в том числе и ряду геополитических вопросов. Трамп пообещал французскому президенту, что обязательно еще приедет во Францию.

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Деятельность президента США Дональда Трампа