National Interest: Значимость победы над ИГИЛ* в Мосуле сильно преувеличена

Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Битва за второй по величине город Ирака Мосул далека от того, чтобы считаться завершенной, и на любой вопрос относительно стратегической значимости ее завершения еще предстоит ответить военным чинам, тем не менее очевидно, что решающей в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) она не станет. Группировка лишь лишится контроля над территорией, перейдя к террористической тактике, пишет Дениэл Л. Дэвис в статье для The National Interest.

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На этом фоне очевидно, что пришло время задаться рядом вопросов, такими, как-то, почему нынешняя администрация, которая избиралась на обещании изменения внешней политики США, по-прежнему следует путем двух своих предшественников, проводя боевые операции, которые не способствуют национальной безопасности или достижению стратегических целей США. Следует также спросить, почему Вашингтон продолжает жертвовать жизнями и здоровьем военнослужащих страны, а также выбрасывать на ветер сотни миллиардов долларов на боевые операции, которые не только не способствуют безопасности США, но даже подрывают ее.

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В этом контексте показателен пример одного из командующих коалицией во главе в США, борющейся против исламистов, бригадного генерала Эндрю Крофта, который заявил, что битва за освобождение Мосула будет завершена «за считаные дни», превознеся Силы безопасности Ирака. Их достижение, похвастался он, «даст фору лучшим вооруженным силам мира», тогда как их борьба за Мосул была, «как Сталинград, только в 10 раз хуже».

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Заявление командующего далеко от истины не только потому, что оно является серьезным искажением исторической правды — потери Советской армии в Сталинграде и коалиции в Мосуле несопоставимы. Само упоминание города несет в себе сильную эмоциональную коннотацию. Многим ведь известно, что тактическое поражение там нацистской армии в 1943 году стало началом стратегического конца гитлеровской Германии. Освобождение же иракского Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет иметь такого же стратегического результата.

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Вместо полного поражения боевиков их выдавливание из Мосула приведет лишь к тому, что они лишатся контроля над территорией и перейдут к очередной фазе террористической деятельности. Уже достаточно признаков того, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) последует примеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую США практически полностью выдавили из Афганистана в начале 2002 года.

Говоря о том, что будет после освобождения Мосула, Крофт дал понять, что США пойдут туда, куда пойдут вооруженные силы Ирака. Иными словами, командование коалиции намерено продолжать решать вопрос с боевиками военными методами. Тем не менее должно уже стать до боли очевидно, что у проблемы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет военного решения.

Руководство США, кажется, считает, что США могут силой выбраться из сложившейся непростой ситуации. В Вашингтоне полагают, что, разбомбив сколько-то террористических группировок, развернув больше наземных сил и подготовив нужное количество иностранных войск, в конечном счете США смогут сказать, что уничтожили достаточно «плохих парней» и отвратили от себя угрозу. Однако подобные расчеты идут вразрез с событиями последних 16 лет.

Так, условия, которые способствовали расцвету группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других радикальных организаций до неё, никуда не исчезли. США, безусловно, должны уничтожать своих истинных врагов, если возникает такая необходимость, однако нельзя подменять этим настоящую стратегию. Вашингтон едва ли готов решать те сложнейшие проблемы, которые лежат в основе ближневосточного насилия. В прошлом подобные шаги оказались как крайне затратными, так и неэффективными.

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Именно поэтому США и не могут добиться победы. Неудачи преследуют США не потому, что их тактика неправильная или они прикладывают недостаточно сил. Успех не сопутствует Вашингтону потому, что он упорно применяет не те тактические инструменты для разрешения сложившейся ситуации, при этом избегая грамотной стратегии, с помощью которой можно действительно добиться поставленных целей.

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США пришло, таким образом, время выбрать новый курс действий, такой, в рамках которого будут отброшены провальные методы решения проблем военным путем и будут сделаны попытки сдержать насилие, чтобы оно не распространялось на другие географические районы. США должны дипломатическими и политическими мерами сократить привлекательность для многих вступления в ту или иную террористическую организацию, параллельно укрепляя безопасность страны. В противном случае можно ждать обострения и без того серьезной угрозы.

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