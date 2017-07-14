Косачев о предложении США и Франции по Сирии: За язык никто не тянул

Москва, , 08:56 — REGNUM Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев в своем Facebook прокомментировал предложение США и Франции о создании международной контактной группы, задачей которой станет выработка решений по будущему Сирии после окончания гражданской войны.

По его словам, такое предложение может быть жизнеспособным, если оно сделано всерьез и не будет противоречить другим форматам. Речь идет о переговорных процессах в Женеве и Астане, которые не должна «подрывать» контактная группа.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о контактной группе, Косачев отметил, что «за язык его никто не тянул» — он сказал это по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, а не с Владимиром Путиным.

Его слова подтверждают намерение Франции «вернуться в мировую политику в качестве ключевых игроков», считает Косачев.

«Мы уже помним, как прошлые попытки сотрудничать с администрацией Обамы вопреки достигнутым договоренностям уперлись в ее неспособность отделить умеренных боевиков от неумеренных», — написал Косачев, уточнив, что только время покажет, найдутся ли «камни преткновения» в плане США и Франции сейчас.

Подчеркнув, что Россия готова к рассмотрению любых конструктивных идей, Косачев отметил, что они не должны оговариваться «предварительными условиями, подрывающими политический процесс в суверенной стране и решающими за ее народ, кому именно им править».

Ранее в Париже по итогам переговоров президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон заявили о необходимости создать контактную группу по Сирии, в которую бы вошли все заинтересованные в решении конфликта стороны.

Ее задачей должно стать создание «дорожной карты» в Сирии. Также Макрон предложил представителю Асада в нее войти. Кроме того, в ее составе должны быть постоянные члены Совбеза ООН.

Читайте ранее в этом сюжете: Смена доктрины: Париж не настаивает на уходе Асада