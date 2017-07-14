AFP: Парламент Тайваня вновь погрузился в хаос

Тайбэй, , 08:48 — REGNUM Парламент Тайваня второй день подряд пребывает в хаосе, сообщает 14 июля Agence France-Presse.

Законодатели, не сумевшие договориться по поводу инфраструктурных проектов, вступили друг с другом в драку: в ход шли стулья и шары с водой.

Жесткое противостояние было связано с выдвинутым президентом Тайваня Цай Инвэнь законопроектом, суть которого сводится к строительству различных инфраструктурных объектов.

Против проекта выступила оппозиционная партия Гоминьдан, утверждающая, что данный законопроект является фикцией, созданной в преддверии региональных выборов. Кроме того, вопросы вызывает и стоимость проекта — $13,8 млрд.

Премьер-министр Тайваня Линь Цюань не смог выступить перед законодателями, так как в него был брошен воздушный шар с водой. Он покинул заседание с призывом остановить его работу.

Напомним, подобное поведение законодателей Тайваня не является чем-то неординарным. Последний подобный случай произошел в конце 2016 года, когда парламентарии столкнулись по вопросу сокращения праздничных дней в календаре.

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