«Новый закон в Польше нарушает конституционный принцип разделения властей»

Варшава, , 08:38 — REGNUM Польский парламент принял 12 июля закон, расширяющий полномочия парламента при назначении судей. Правозащитные организации считают, что это подрывает независимость судебных органов, пишет Der Spiegel со ссылкой на доклад Amnesty International.

Несмотря на протесты оппозиции и судейского сообщества, закон был одобрен голосами членов правящей в стране консервативной партии «Право и Справедливость».

Представитель Amnesty International в Польше Барбора Чернушакова подчеркнула, что «принятый закон подвергает право на справедливое судебное разбирательство в Польше серьёзной угрозе».

Согласно ее мнению, «подобное вмешательство в судебную систему на политическом уровне может привести только к снижению доверия к справедливости судебных разбирательств».

Согласно новому закону, 15 из 25 судей Национального судебного совета (НСС) будут избираться нижней палатой парламента. Остальные десять судей будут назначаться президентом, а также нижней и верхней палатами парламента.

Комиссар по правам человека Совета Европы Нильс Муйжниекс подчеркнул, что «новый закон нарушает конституционный принцип разделения властей».

В самой Польше накануне прошли массовые протесты против судебной реформы.