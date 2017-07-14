Полицейский, атаковавший Верховный суд Венесуэлы, дал интервью телевидению

Каракас, , 08:37 — REGNUM Бывший сотрудник полиции Венесуэлы Оскар Перес, который 27 июня с борта вертолета атаковал здания Верховного суда и Министерства внутренних дел, 13 июля дал интервью испанскому телевидению TVE во время ночной прогулки по восточному Каракасу, сообщает El Confidencial.

Пилот венесуэльской уголовной полиции, который прославился после пролета над государственными учреждениями Венесуэлы и, по сообщению властей, обстрелял здания из винтовки и сбросил гранаты, 13 июля ночью на площади Франчия в Альтамире, на территории муниципалитета Чакао, дал интервью корреспонденту TVE Нурии Рамос.

Испанский канал планирует транслировать эксклюзивное интервью с бывшим агентом полиции 14 июля, который заявил, что лучшей данью павшим за чуть более, чем сто дней протестов против президента Николаса Мадуро будет смещение его с поста.

«Реальная дань будет в том, что эта диктатура падает. Поэтому, Мадуро, ты, призывал к оружию свои наемные военизированные группы, потому что знаешь, что выборы ничего не дадут», — заявил Перес, добавив, что президент столкнется с народом, который будет действовать в рамках «законной самообороны».

«Если ты готов, то и мы будем готовы защищать народ. Мы даже отдадим жизнь, если это необходимо», — заявил мятежный полицейский.

Напомним, в своих предыдущих записях в социальных сетях после июньских вооруженных нападений пилот сообщил, что никто не пострадал, и они были совершены на «отлично».

Во «второй фазе» своего «плана» он собирается добиться отставки Мадуро, и, по его словам, этот план будет «столь же успешным» и подготовлен совместными усилиями. Перес заявил, что он действует как часть «коалиции вооруженных сил, полиции и гражданских служащих».

Между тем президент Мадуро попросил граждан своей страны помочь задержать «террориста и преступника», который, по данным властей, был уволен со службы еще два года назад за связи с Центральным разведывательным управлением и другими агентствами США.