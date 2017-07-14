После беспорядков на саммите G20 СДПГ предлагает радикальные меры

Дюссельдорф, Германия, , 08:24 — REGNUM После беспорядков на саммите G20, который прошел 7 — 8 июля в Гамбурге, социал-демократы предлагают ввести радикальные меры по борьбе с агрессивными демонстрантами, пишет 13 июля Der Spiegel.

В ходе обсуждений последствий саммита в земельном парламенте Северного Рейна-Вестфалии (СРВ) депутат от Социально-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Биалас предложил ввести пожизненный запрет на участие в любых демонстрациях тем, кто нападал на полицейских.

«Мы видели, как демонстранты-экстремисты вели себя на полях саммита в Гамбурге: они бросали в полицейских камни, осколки стекла и зажигательные смеси, — отмечает он. — В итоге около 500 стражей порядка оказались ранены, многие были госпитализированы».

Что касается демонстрантов, которые грабили магазины, поджигали автомобили и «творили подобные беспорядки», по мнению Биаласа, их нужно просто сажать за решетку.

Напомним, что полицейская операция в Гамбурге насчитывала 20 тыс. человек. Такого не было со времен Второй мировой войны. Местные СМИ передали, что более 476 полицейских были ранены и направлены в больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, демонстранты со всего мира начали приезжать в Гамбург еще за неделю до начала проведения мероприятий саммита. Горящие баррикады, вооруженные полицейские, водометы, гул демонстрантов, петарды, крики: таким запомнят Гамбург местные жители.