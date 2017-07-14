Экс-менеджер штаба Трампа заявил, что ему нечего скрывать

Вашингтон, , 08:10 — REGNUM Бывший менеджер предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски заявил, что не встречался сам и с ним не связывались граждане РФ с просьбой «улучшить или исправить» президентскую кампанию.

«Я никогда не сговаривался, не сотрудничал и не контактировал со знакомыми мне россиянами», — цитирует Левандовски The Hill.

По его словам, если кто-то и оказал влияние на исход выборов, то их нужно в соответствии с законом привлечь к ответственности.

Людей, которые сотрудничают с иностранными правительствами, чтобы иметь потенциальную возможность влияния на исход выборов, в США быть не должно, считает Левандовски.

Напомним, противники Трампа после инаугурации продолжают атаковать его, доказывая, что он пришел к власти незаконно. При этом его «инструментом» к приходу к власти называются «русские хакеры», якобы подосланные Москвой.

Из уст особо одиозных противников Москвы обвинения звучали в адрес российского президента Владимира Путина. Никаких доказательств представлено не было.

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