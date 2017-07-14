Бывший президент Перу и его жена отправляются в тюрьму по делу Odebrecht

Лима, , 08:10 — REGNUM Перуанский судья 13 июля вынес решение заключить под стражу на срок 18 месяцев бывшего президента Перу Ольянту Умалу и его жену Надин Эредиа, которые обвиняются в отмывании денег, незаконно полученных для избирательной кампании от бразильской строительной компании Odebrecht, сообщает El Colombiano.

«Я объявляю об аннулировании ограничений в отношении Ольянты Умалы и Надин Эредиа, и, следовательно, выдаю ордер на их арест в течение 18 месяцев по обвинению в отмывании денег в ущерб государству», — объявил судья Ричард Консепсьон в постановлении после слушаний, длившихся более пяти часов.

Прокурор Херман Хуарес запросил у судьи предварительное заключение на том основании, что существует угроза бегства бывшего президента или поиска им политического убежища.

Адвокаты Умалы и Эредиа сразу объявили, что они будут обжаловать это решение, которое было вынесено в суде первой инстанции.

Судья сказал, что он выдаст ордер на арест и бывшей жены прзидента, которая не присутствовала на чтении приговора.

Во время слушаний судья принял решение удовлетворить просьбу обвинения на том основании, что задержание Умалы и Эредиа «является целесообразным и необходимым для обеспечения расследования».

«Существует высокая степень вероятности того, что (Умала и Эредиа) уйдут от правосудия и будут противодействовать сбору доказательств», — пояснил судья.

Напомним, ранее в отношении Умалы действовал судебный запрет, запрещавший поездки за границу без разрешения суда, который не распространялся на его жену.

По данным прокуратуры, компания Odebrecht в 2011 году предоставила Умале $3 млн, что сам президент отрицает, однако при этом перуанский закон не запрещает получать взносы из-за рубежа.