Судья: Близким родственникам мигрантов нельзя отказывать во въезде в США

Вашингтон, , 07:57 — REGNUM Окружной судья из штата Гонолулу США Деррик Уотсон постановил, что бабушкам, дедушкам и другим близким родственникам граждан страны не должно быть отказано во въезде в Соединенные Штаты, сообщает 14 июля Reuters.

Данное решение нанесло удар по миграционному указу президента США Дональда Трампа, узко трактующему близкородственные отношения.

Штат Гавайи попросил Уотсона интерпретировать постановление Верховного суда США, который подтвердил, с некоторыми ограничениями, указ Трампа от 6 марта о временном запрете на въезд в страну граждан из некоторых государств.

Окружной судья подверг жесткой критике правительственное определение о близких родственных связях, которое, с его точки зрения, противоречит здравому смыслу.

«Здравый смысл подсказывает, что понятие близкие родственники включает в себя бабушек и дедушек», — подчеркнул Уотсон.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел временный запрет на въезд в страну мигрантов из некоторых мусульманских стран. Его решение было остановлено решением некоторых судебных инстанций. Однако в июне Верховный суд США постановил, с некоторыми ограничениями, ввести указ президента в действие.