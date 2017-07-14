Киев: У нас есть альтернатива «Северному потоку – 2»

Киев, , 07:48 — REGNUM Без согласия Украины проект «Северный поток — 2» не должен реализовываться, заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев, сообщает 14 июля «112 Украина».

По его словам, новый российский газовый проект «Северный поток — 2» «недопустим», а Евросоюз может присмотреться к альтернативному проекту, который предлагает Украина.

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«Мы предложили возможность создания международного консорциума на основе нашей газотранспортной системы», — сказал Елисеев.

Он добавил, что в 2018 году может состояться международная конференция, на которой будут обсуждаться возможности альтернативного использования украинской газотранспортной системы (ГТС). Елисеев отметил, что «европейская сторона поддержала инициативу» проведения конференции.

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Напомним, ранее замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко заявила, что Киев готов пересмотреть возможности украинской ГТС и подземных газовых хранилищ (ПХГ), если «Газпром» ограничит или прекратит транзит российского газа через Украину после окончания контракта в 2019 году.

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