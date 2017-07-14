Кадыров: Чечня и ее народ – объекты идеологической войны

Грозный, , 07:40 — REGNUM Против Чечни и ее народа ведется целенаправленная информационная и идеологическая война. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров в ходе совещания с руководством и командирами подразделений МВД по республике.

«Я убеждён, что против Чечни и её народа ведётся целенаправленная, хорошо проплаченная информационная и идеологическая война. Мы всегда думали, что с террористами и экстремистами трудно воевать. Но как оказалось, намного легче воевать, если видишь своего врага, чем отбивать атаки тех, кто прячет истинное лицо под маской доброжелателя», — цитирует чеченского лидера пресс-служба правительства республики.

По словам Кадырова, во все времена чеченцы проявляли себя как воины и полководцы. Однако на Западе и в Европе есть те, кто не желает сохранения идентичности чеченского народа.

В качестве примера войны, ведущейся в информационном пространстве, глава региона привел ситуации вокруг задержания бандитов и преступников. По его словам, при таких операциях вместе действуют МВД, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет.

«Но называют в прессе МВД и Кадырова. Значит, целенаправленно ведется против нас работа», — отметил глава Чечни. — Мы знаем прекрасно — эти пасквили пишут от зависти, что у нас все хорошо».

Рамзан Кадыров не обошел вниманием вынесение приговора по делу об убийстве оппозиционного деятеля Бориса Немцова. По его мнению, решение суда вызывает недоумение.

«Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины», — заявил он.

С недоумением глава Чечни воспринял и обращение прокурора к суду, просившего приговорить одного из осужденных к пожизненному сроку. Кадыров отметил, что не знает случаев, когда в рамках подобных дел назначалось пожизненное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Московский окружной военный суд признал пятерых фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова — Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Хамзата Бахаева и Тамерлана Эскерханова — виновными в расправе над политиком. Им было назначено наказание от 11 до 20 лет лишения свободы. Напомним, оппозиционера Бориса Немцова застрелили в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

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