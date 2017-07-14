20 иностранных самолетов вели разведку у границ России

Москва, , 07:27 — REGNUM За прошедшую неделю у границ Российской Федерации разведку вели 20 иностранных самолетов, на перехват которых вылетали истребители Военно-космических сил (ВКС) страны. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

«Интенсивность разведывательных полетов у границ РФ: 20 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ РФ», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что нарушения воздушного пространства страны были предотвращены.

Кроме того, на минувшей неделе российские военные в рамках Договора по открытому небу и в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности провели три инспекции на территории зарубежных государств (США, Норвегии, Испании).

В свою очередь, специалисты из Польши и Словакии в соответствии с Договором по открытому небу провели инспекцию над территорий России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня стратегические самолёты-разведчики США совершили 4 полета в районе порта Тартус в Сирии, где располагает военно-морская база РФ.

В частности, российские специалисты зафиксировали полеты двух стратегических самолетов-разведчиков ВВС США — RC-135V и RC-135U. Кроме этого, длительную оперативную разведку в районе российской базы провел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы «Сигонелла» на Сицилии.

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