Смена доктрины: Париж не настаивает на уходе Асада

Париж, , 07:22 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом о смене французской доктрины по Сирии.

По его словам, главная цель Франции в Сирии — это искоренение терроризма, а уход президента страны Башара Асада больше не является приоритетом для Парижа.

«Мы хотим получить всеобъемлющее устойчивое политическое решение», — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом.

В настоящее время Франция хочет «результатов» и «тесной работы с партнерами» по Сирии, в том числе и с США. При этом Макрон напомнил, что как для Франции, так и для США «красной линией» являются инциденты с применением в Сирии химического оружия, в которых страны Запада обвиняют Асада.

Заявив о предложении создать контактную группу по созданию «дорожной карты» в Сирии, Макрон предложил представителю Асада в нее войти. Также в ней должны быть постоянные члены Совбеза ООН.

«И, очевидно, в эти переговоры будет вовлечен представитель Башара Асада. Это позволит нам создать дорожную карту по послевоенному будущему», — сказал Макрон.

Напомним, Макрон не в первый раз заявляет о том, что отставка президента Сирии Асада не является обязательным условием для разрешения кризиса в этой стране. С подобным заявлением он выступал в июне.

Ранее на уходе президента Сирии настаивали администрации президента США Барака Обамы и президента Франции Франсуа Олланда.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: Отставка Асада не является обязательным условием