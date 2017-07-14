Берлин, , 07:24 — REGNUM Несмотря на дипломатический кризис на Ближнем Востоке и ситуацию в Йемене, федеральное правительство Германии утвердило 13 июля очередные поставки вооружения в Саудовскую Аравию, пишет Der ARD.

Об этом депутатам бундестага сообщила министр экономики Бригитта Циприс. Согласно официальным данным, экспорт включает в себя четыре патрульных корабля и 110 грузовиков. Помимо этого, Саудовская Аравия заплатит €8,9 млн за поставку различных военных инструментов и оборудования.

Члены Социально-демократической партии Германии (СДПГ) раскритиковали однопартийцев, входящих в состав правительства, назвав экспорт вооружения «глупым и раздражающим решением».

Заместитель председателя фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених считает, что «Германия усугубляет ситуацию на Ближнем Востоке: экспорт немецкого вооружения лишь усложнит и без того напряженные отношения между Катаром с четырьмя арабскими странами, порвавшими с ним дипломатические отношения: Саудовской Аравией, Бахрейном, ОАЭ и Египтом.

Помимо этого, он считает, что поставка патрульных кораблей усугубит ситуацию в Йемене, который окружен воздушной и морской блокадой.