Еврокомиссия обвинила Венгрию в нарушении законодательства ЕС

Будапешт, , 07:05 — REGNUM Еврокомиссия открыла производство в отношении Венгрии из-за принятого 13 июня закона, усиливающего контроль над неправительственными организациями (НПО), пишет 13 июля Der Spiegel.

В Брюсселе считают, что закон, принятый венгерским парламентом, «не соответствует праву Евросоюза и одновременно посягает на свободу объединений».

«Мы изучили новый закон об НПО в Венгрии и пришли к выводу, что он не согласуется с законодательством ЕС», — пояснил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Он подчеркнул, что, «если в течение одного месяца венгерское правительство никак не отреагирует на замечание со стороны Брюсселя, то дело дойдет до Европейского суда».

Напомним, несмотря на протесты со стороны представителей ЕС и ООН, закон, который усиливает контроль над НПО поддержали 130 депутатов парламента, против высказались 44.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил НПО с иностранным капиталом во вмешательстве во внутренние дела страны.

Как сообщало ИА REGNUM, данный закон касается тех НПО, финансирование которых из-за рубежа составляет более €24 тыс. Они должны регистрироваться как «организации с иностранным финансированием» и ежегодно предоставлять отчет.

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