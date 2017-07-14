Лейбористы: Мы одобрили старт Brexit, но не карт-бланш правительству

Лондон, , 06:42 — REGNUM Реакцией политической оппозиции Великобритании на опубликованный правительством 13 июля законопроект, аннулирующий законодательство ЕС на территории Соединённого королевства, стала критика в адрес премьер-министра Терезы Мэй и ее кабинета, пишет Die Tagesschau.

Лейбористы и либералы, представляющие оппозицию правящим в стране консерваторам, обвинили правительство в «узурпации власти» и дали понять, что не поддержат законопроект.

Член Лейбористкой партии Хилари Бенн отметила, что «согласие оппозиции на старт Brexit в марте не дал карт-бланш правительству».

Глава Либеральной партии Тим Фаррон обвинил нынешнее правительство в «узурпации власти», он подчеркнул, что «оппозицию больше всего раздражает то, что правительство предложило принимать некоторые законы без полного участия парламента».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Либеральной партии Тим Фаррон сказал в интервью Der ARD, что «оппозицию больше всего раздражает то, что правительство предложило принимать некоторые законы без полного участия парламента».

«Парламент должен выполнять свою работу, правительство не должно заниматься вседозволенностью», — заявила Бенн в интервью немецкому каналу.

Она также подчеркнула, что «если вдруг в стране пройдут очередные парламентские выборы и премьер-министром станет глава лейбористов Джереми Корбин, ранее выступающий против Brexit, выход Великобритании из ЕС все равно состоится, но на более «мягких» условиях».

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.