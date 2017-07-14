Россия предупредила об очередных пусках ракет с кораблей у берегов Сирии

Москва, , 06:29 — REGNUM Корабли Военно-морского флота России в предстоящие две недели могут провести очередные ракетные пуски вблизи побережья Сирии, передают «Известия».

Как сообщается, данная информация следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

Уточняется, что «учения российского ВМФ — испытательные ракетные пуски» будут проводится 14, 19, 21, 26 и 28 июля в промежутке между 08:00 и 18:00 по московскому времени.

Приводятся также координаты закрываемого участка. По данным СМИ, этот же район у побережья Сирии уже закрывался с 18 по 30 июня для ракетных пусков с кораблей ВМФ.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июля корабли и подлодка ВМФ России нанесли удар шесть крылатыми ракетами «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

В атаке были задействованы фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подлодка «Краснодар».

Как сообщали в Минобороны, выживших при ударе крылатых ракет боевиков и уцелевшие объекты террористов уничтожили бомбардировщики ВКС России.