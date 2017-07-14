Великобритания: Оппозиция обвинила правительство в узурпации власти

Лондон, , 06:32 — REGNUM Политическая оппозиция в Великобритании обвинила правительство в «узурпации власти», связанной с принятием законопроекта в рамках Brexit, аннулирующего законодательство Евросоюза, передает Die Tagesschau.

Переговорщик по выходу Великобритании из ЕС от Лейбористской партии заявил в интервью The Guardian, что «в парламенте имеются серьезные проблемы, связанные с подходом к Brexit: если правительство не решит их сейчас, то оппозиция не будет поддерживать консерваторов по вопросам выхода страны из союза».

Глава Либеральной партии Тим Фаррон обвинил нынешнее правительство в «узурпации власти», он подчеркнул, что «оппозицию больше всего раздражает то, что правительство предложило принимать некоторые законы без полного участия парламента».

Дело в том, что правительство Великобритании в рамках Brexit опубликовало 13 июля законопроект, аннулирующий законодательство наднационального объединения на территории Соединённого королевства, неофициально его называют «Билль об отмене».

Как сообщало ИА REGNUM, он аннулирует акт от 1972 года, принятие которого означало вхождение Великобритании в Евросоюз и установление приоритета наднационального права над британским законодательством.

Политическая оппозиция дала понять, что не поддержит законопроект, добавляет издание.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

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