Экс-президент Перу и его супруга арестованы на 18 месяцев

Лима, , 05:29 — REGNUM Суд в Перу приговорил бывшего президента страны Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредию к предварительному заключению на срок 18 месяцев, передаёт агентство Reuters.

Как сообщается, суд удовлетворил просьбу обвинения, которое настаивало на том, что будучи на свободе, обвиняемые могут попытаться покинуть страну или оказать влияние на ход дела.

Напомним, Ольянта Умала и его супруга Надин Эредиа обвиняются в отмывании денег и сговоре, связанном с коррупционным делом бразильской компании Odebrecht.

Бывший главы этой компании Марсело Одебрехт утверждает, что дал $3 млн на президентскую кампанию Умалы, приведшую его к власти в 2011 году.

Умала находился на посту президента Перу в период с 2011-го по 2016 год. Сам он заявляет, что стал жертвой политического преследования, однако отказался от поиска политического убежища за границей.

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