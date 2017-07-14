Разыскиваемый в Венесуэле полицейский выступил на митинге в Каракасе

Каракас, , 05:14 — REGNUM Разыскиваемый властями Венесуэлы за организацию нападений на госучреждения экс-сотрудник уголовной полиции Оскар Перес открыто принял участие в массовой демонстрации в Каракасе, передаёт El Nacional.

По информации издания, Перес посетил манифестацию, проходившую в столичном районе Альтамира, и даже пообщался там с журналистами.

«Настал час отказаться от этого наркоправительства. Мы будем находиться на улицах, защищая народ», — заявил Перес. Он также призвал граждан Венесуэлы с 18 июля начать бессрочную акцию протеста.

Сообщается, что после этих заявлений Оскар Перес скрылся на мотоцикле.

Напомним, 27 июня в Венесуэле группа силовиков во главе с 36-летним офицером Оскаром Пересом угнала полицейский вертолёт с авиабазы в Каракасе, после чего с этого вертолёта забросали гранатами здание Верховного суда и обстреляли здание МВД. Организаторы атаки выступили с видеообращением, в котором заявили о начале восстания против президента страны Николаса Мадуро.

Глава государства назвал произошедшее в Каракасе террористическим актом и пообещал, что нападавшие будут задержаны и понесут ответственность. Власти Венесуэлы также обратились в Интерпол с просьбой оказать содействие в розыске Оскара Переса.