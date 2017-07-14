Израиль поставит палестинцам 32 млн кубометров воды по льготной цене

Тель-Авив, , 05:20 — REGNUM Страдания палестинцев будут облегчены: Израиль согласился ежегодно поставлять Палестине миллионы кубометров воды по льготной цене. Соглашение было достигнуто благодаря посредничеству США, передает 13 июля Die Tagesschau.

В течение многих лет Израиль и палестинцы борются за водоснабжение в регионе. 13 июля обе стороны подписали в Иерусалиме соглашение о поставке 22 млн кубометров воды на Западный берег реки Иордан и 10 млн кубометров в Сектор Газа.

Первые поставки должны начаться в ближайшее время, пишет издание.

Глава палестинского ведомства по водному хозяйству Масие Гунаим подчеркнул, что «это заметно снизит страдания палестинцев, потому что с наступлением лета нужда в воде все больше усиливается».

Израильский министр регионального сотрудничества Захи Ханегби назвал соглашение «самым амбициозным в регионе».

Джейсон Гринблатт, представитель США на Ближнем Востоке, высоко оценил договоренность, отметив, что «вода в регионе является действительно ценным товаром».

Напомним, ООН предупреждала, что сектор Газа находится под угрозой гуманитарной катастрофы и к 2020 году может превратиться в «необитаемый анклав».

В новом докладе ООН говорится, что за последнее десятилетие, с момента прихода к власти ХАМАС в 2007 году и начала израильской блокады, в секторе сложилась крайне тяжелая социально-экономическая ситуация.

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