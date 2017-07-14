Трамп Макрону: Обещаю, я вернусь

Париж, , 04:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону после двусторонней встречи в Париже, что обязательно вернется во Францию, передает 13 июля Die Tagesschau.

На вопрос журналистов в ходе пресс-конференции о том, является ли столица Франции, согласно его мнению, безопасным городом, Трамп ответил, что Париж кажется ему довольно красивым и спокойным городом.

Также он подчеркнул, что у граждан Франции «великолепный президент, сильный лидер, который может править страной самым лучшим образом». Французская пресса расценила данные слова как наигранную лесть, от которой «пришлось улыбаться всем».

Напомним, глава Белого дома прибыл во Францию 13 июля в рамках официального визита, в ходе которого он примет участие в праздновании Дня взятия Бастилии, а также столетия вступления США в Первую мировую войну.

Перед приездом Трампа Макрон уверял журналистов, что это не будет рабочий визит, «президент США приедет в роли почетного гостя».

В ходе визита состоялись переговоры президентов США и Франции, на которых обсуждался широкий круг вопросов международной повестки дня.

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