Кадыров назвал «странным» приговор суда по делу об убийстве Немцова

Грозный, , 03:54 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесенный 13 июля Московским окружным военным судам. Об этом он заявил на совещании с руководством и командирами подразделений МВД по Чечне.

«Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины», — приводит слова Рамзана Кадырова его пресс-служба.

Сообщается также, что главы Чечни вызвало «недоумение» обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из фигурантов наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кадыров отметил, что ему не известны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля суд признал пятерых фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова — Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Хамзаа Бахаева и Тамерлана Эскерханова — виновными в совершении преступления и приговорил их различным срокам лишения свободы от 11 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, политик Борис Немцов был убит в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

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