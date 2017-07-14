В ДНР отреагировали на слова Порошенко о саммите Украина-ЕС в Донецке

Донецк, , 03:29 — REGNUM Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин считает, что желание президента Украины Петра Порошенко провести следующие саммиты Украина-ЕС в Донецке и Ялте никак не соотносится с реалиями. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

«Киев продолжает саботировать минские договорённости, не оставляя, к сожалению, попыток военным способом решить конфликт. Поэтому это просто политическое заявление, которое никак не соотносится с реалиями», — отметил Пушилин.

Он добавил, что «это было бы возможно, вероятно, до государственного переворота, который произошёл в 2014 году». «После этого, увы, это всё заявления недальновидных политиков, которые сейчас находятся у власти в Киеве», — сказал Пушилин.

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Как передавало ИА REGNUM, 13 июля на XIX саммите Украина-ЕС, который проходил в Киеве, Пётр Порошенко заявил: «Этот саммит вошел в историю как саммит без виз и с евроассоциацией. Очень важно, что результаты нашей работы каждый может увидеть собственными глазами… Позвольте мне выразить это предположение. Следующие саммиты мы проведем в Донецке и Ялте. Я бы все возможное для этого сделал».

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